Московская полиция задержала ОПГ, присвоившую 15 квартир по липовым завещаниям

Москва, 29 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников организованной группы (ОПГ), которая подделывала завещания умерших граждан и присваивала их квартиры, согласно предварительной версии, так было украдено 15 квартир. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель ведомства отметила, что злоумышленники вносили в архивы реестровых книг поддельную информацию о якобы ранее оформленных завещаниях, а также липовые «оригиналы» этих документов, после этого нотариальные конторы открывали наследственные дела, пишет «Вечерняя Москва».

Далее, указала Волк, участники ОПГ несколько раз перепродавали квартиры своим подельникам, которые исполняли роли наследников, покупателей и продавцов. Отмечается, что все сделки осуществлялись только на бумаге, а передача денег в действительности не происходила.

Большинство квартир в результате приобрели честные покупатели, но часть объектов недвижимости злоумышленники оставляли себе, оформляя их на детей и других членов семей. По предварительной версии, 15 квартир стали объектами нелегальных сделок, сообщает «Царьград».

В общей сложности задержано 8 подозреваемых, а квартиру организатора группы пришлось брать штурмом. Во время обысков в квартирах фигурантов, а также в нотариальных фирмах и архивах сотрудники полиции изъяли более 2,5 миллиона рублей, 30 телефонов, компьютеры, а также документы.