Главный невролог Москвы рассказал, как не умереть от инсульта

День борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Всемирная организация по борьбе с инсультом учредила его в 2006 году. За два года до этого Всемирная организация здравоохранения объявила страшную болезнь глобальной эпидемией. До сих пор инсульт — лидер среди причин инвалидности в мире и в России.

Специалисты Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Москвы подготовили видеоролик из серии «Это должен знать каждый». В нем врачи рассказали, как распознать инсульт и что делать, если рядом оказался человек с его признаками.

В России смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире. В Москве ежегодно более 40 тысяч человек попадают в больницу с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Как рассказал Федеральному агентству новостей главный невролог Москвы, и. о. директора Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава России Николай Шамалов, каждый год в стране такой диагноз получают порядка полумиллиона человек.

«Ключевой вопрос в борьбе с инсультом — успеть вовремя. Быстро распознать заболевание, немедленно вызвать скорую, грамотно вести себя в ее ожидании. Важно попасть к врачу в первые 4,5 часа после проявления признаков болезни», — напомнил он.

Как отметил главный столичный невролог, в целях повышения эффективности оказания помощи больным с инсультом в Москве в 2017 году была создана специальная программа, «инсультная сеть», в которой задействованы десятки больниц столицы.

По данным ВОЗ, в мире в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год. На сосудистые заболевания приходится более половины смертей. Причем, если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55–60 лет, то в настоящее время около трети случаев приходится на людей трудоспособного возраста (30–40 лет).