Москвичи посадят тысячи семейных деревьев в 2020 году

По подсчетам департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в рамках акции «Наше дерево» в 2020 году тысячи москвичей дадут жизнь своему семейному дереву.

«Каждое дерево, высаженное на акции, не только создает приятные воспоминания для всей семьи, но и поддерживает экологию города. Количество участников акции растет. Высадка деревьев по заявкам, одобренным с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года, начнется осенью 2020 года. Сейчас на 2020 год подано около 1000 заявок», — рассказали в департаменте.

Российская певица, поэтесса и композитор Ирина Дубцова, популярный певец Стас Пьеха, заслуженные артисты, звезды кино и театра Ольга Кабо и Дмитрий Дюжев и известный телеведущий Дмитрий Дибров выступили в поддержку акции, выложив видео о значимости акции в своих социальных сетях: https://www.youtube.com/channel/UCqTy1G8BHiamSPqkME126XA.

Напомним, акция «Наше дерево» стартовала в апреле 2019 года. Проект дал возможность молодым родителям бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка. До 31 июля 2019 года принимались заявки для высадки деревьев на осень 2019 года. Количество участников превысило 2000 человек.

Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения малыша (не ранее 1 января 2019 года) на сайте акции. Интерактивная карта поможет выбрать подходящее расположение для семейного дерева и его породу. Высадить дерево можно в любом из 27 природных парков столицы. Среди них — «Битцевский лес», «Тропаревский лесопарк», «Покровское-Стрешнево», «Москворецкий», «Долина реки Сетунь», «Измайлово», «Кузьминки-Люблино» и другие.

Когда дерево и место выбраны, нужно будет заполнить электронную заявку. Ее рассмотрят и одобрят в течение семи рабочих дней. В осенний сезон специалисты акции предоставят необходимый родителям инвентарь, помогут правильно высадить дерево, а также продолжат наблюдать за его здоровьем в последующие годы. Кроме того, в электронный кабинет заявителя придет официальное свидетельство о растении с его точными координатами. Там же можно будет отслеживать состояние растения.