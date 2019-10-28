Автоэксперты оценили стоимость проезда по новой трассе М-11

Москва, 28 октября. Платная трасса М-11 позволит автомобилистам добраться из Москвы в Петербург всего за 5,5 часов. Это идеальный вариант для тех, кто ценит свое время, поэтому комфорт новой трассы безусловно стоит своих денег, убежден партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Тем более если вы приобретете транспондер, то 1300 рублей — совсем не та сумма, о которой надо беспокоиться», — подчеркнул он в комментарии телеканалу 360.

По словам Моржаретто, он уже ездил по новой трассе, и дорога просто отличная. Тем, кто все же хочет сэкономить, расстраиваться не нужно, ведь трасса М-10 никто не планирует закрывать, она в хорошем состоянии, но добраться из одного города в другой так быстро не получится.

«Пожалуйста, выбор всегда есть. А трасса М-11 будет в скоростном режиме работать, в перспективе — 130 километров в час», — пояснил Игорь Моржаретто.

Другой автоэксперт Роман Гуляев согласен, что цены за проезд по М-11 вполне адекватные, кроме участка с 15-го по 58-й километр: «Там цена неадекватная, сильно завышенная, она там сильно колеблется от времени суток, поэтому ее не предугадаешь».

«Даже при недостроенной дороге, я год назад перегонял машину из Питера, вечером поздно с КАД и до МКАД, при должной сноровке там за шесть часов может получиться», — заключил он.

Ранее стало известно, что проезд для водителей легковых автомобилей без транспордера обойдется в 1820 рублей в будние дни и в 2020 рублей в выходные.