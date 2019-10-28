Жителей Москвы пригласили бесплатно проверить сердце и сосуды

Москва, 28 октября. Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в столичных поликлиниках и больницах 29 и 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения.

В акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом, будут задействованы 59 медицинских учреждений столицы. Жители Москвы смогут не только пройти комплексное обследование, но и проконсультироваться с неврологом. Также все желающие смогут послушать лекции о профилактике и ранней диагностике инсульта.

29 октября с 10.00 до 18.00 в 45 центрах здоровья и отделениях или кабинетах профилактики при городских поликлиниках жители Москвы смогут пройти экспресс-оценку состояния сердца. Также москвичам измерят артериальное давление и проведут экспресс-анализы крови.

29 и 31 октября мужчины старше 45 лет и женщины старше 50 лет смогут бесплатно пройти ультразвуковую допплерографию сосудов шеи (УЗДГ) в поликлинике по месту прикрепления. Про результатам процедуры столичных жителей при необходимости направят на более углубленное обследование, пишет «Вечерняя Москва».

Чтобы проверить сердце и сосуды в дни акции, необходимо предварительно записаться по телефону поликлиники или больницы. Полный список учреждений, участвующих в акции, опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы. При посещении с собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС, выданный в столице, сообщает «МИР24».

Ранее главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала способы снизить риск развития инсульта и ишемической болезни сердца. Специалист порекомендовала отказаться от употребления продуктов с высоким уровнем насыщенных жиров.