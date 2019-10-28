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Синоптики порекомендовали московским водителям срочно менять резину

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Синоптики порекомендовали московским водителям срочно менять резину

Москва, 28 октября. Заведующая лабораторией Гидрометеорологического центра России Людмила Паршина порекомендовала московским водителям экстренно менять резину из-за надвигающихся холодов.

Как отметила синоптик, эта неделя начнется с серьезного понижения температуры воздуха. В российской столице столбики термометров опустятся сразу на восемь и более градусов. В предстоящий вторник, 29 октября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, метеослужбы прогнозируют ночные заморозки, пишет «Российская газета».

Паршина обратила внимание на то, что на дорогах возможно образование гололедицы, поэтому водителям рекомендуется заменить летние шины на зимние.

Уточняется, что циклоны принесут холод и в другие регионы европейской части РФ.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о мокром снеге на этой неделе.

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Источник: Российская газета
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