Долги за электроэнергию в Подмосковье достигли рекордного минимума

Москва, 27 октября. Задолженность за энергоресурсы предприятий Московской области достигла рекордного минимума, сообщил замглавы областного Минэнерго Евгений Гаврилов.

Долг предприятий тепловырабатывающего комплекса перед «Газпром межрегионгаз Москва» составляет 2,9 млрд рублей. Такие показатели в последний раз были зафиксированы в 2011 году.

Среди отстающих муниципалитетов Дубна, Руза и Щелково, отметил Гаврилов. По словам замглавы профильного ведомства, в регионе эффективно борются с долгами за энергоресурсы.

Это снижает риск ограничения подачи тепла в жилых домах в Подмосковье в холодное время года, передает «360».

Ранее зампредседателя правительства Московской области Евгений Хромушин распорядился, чтобы в муниципалитетах в течение месяца погасили задолженность.

Ранее сообщалось, что мэр Московской области Андрей Воробьев провел совещание с членами правительства о подготовке к зиме. Он распорядился, чтобы профильные ведомства проверили спецтехнику перед холодами.

В московском регионе со следующей неделе ожидается резкое похолодание. Автомобилисты активно меняют резину на зимнюю.