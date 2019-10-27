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Москвичей пригласили на семинары по профилактике сезонных заболеваний

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Москвичей пригласили на семинары по профилактике сезонных заболеваний

Москва, 27 октября. Лекции и семинары о профилактике сезонных заболеваний пройдут в столичных поликлиниках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

28 октября москвичи могут послушать лекцию о заболеваниях верхних дыхательных путей и профилактике ОРВИ в филиале №4 поликлиники №6. Лекция о травматизме среди детей пройдет в филиале №1 детской городской поликлиники №58.

29 октября жителей районов Крюково и Савелки пригласили в поликлинику №201 на занятия в школу здоровья. Желающим помогут избавиться от табачной зависимости.

Лекции будут проходить до 2 ноября на базе разных медицинских учреждений Москвы. 

Ранее сообщалось, что москвичей пригласили на семинары, посвященные профилактике кожных заболеваний в Центр дерматовенерологии и косметологии. 

День открытых дверей в Центре приурочен к Всемирному дню борьбы с псориазом.

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