Пять тысяч человек приняли участие в акции «День без турникетов» в Москве

Москва, 27 октября. Вторую осеннюю акцию «День без турникетов» посетили почти пять тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичам рассказали секреты приготовления сладостей, их научили собирать дроны и управлять симулятором полетов. Акция проводилась с 24 по 26 октября на 30 городских площадках.

На площадке «Карфидов Лаб» участникам проекта показали основные техники дизайна и рассказали об истории создания факела для Олимпиады в Сочи.

Ранее сообщалось, что со 2 ноября в Москве стартуют мастер-классы для школьников и студентов в рамках образовательного проекта «Субботы московского школьника».

Молодежь научат анимации и объяснят принципы работы современной техники.