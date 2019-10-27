Военные ЗВО примут участие в марше на Красной площади 7 ноября

Москва, 27 октября. Более 600 военнослужащих Западного военного округа 7 ноября примут участие в торжественном марше на Красной площади в Москве.

Мероприятия приурочено к 78-й годовщине проведения парада 7 ноября 1941 года. Военные будут одеты в обмундирование Красной Армии и вооружены винтовками Мосина и пистолетами Шпагина.

Военные Преображенского полка пронесут боевые знамена, с которым обороняли Москву во время Великой Отечественной войны.

Напомним, что в параде 1941 года участвовали более 28 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что 19 октября на Соборной площадки закрыли сезон почетных караулов.

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