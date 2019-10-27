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ФСБ задержала в Подмосковье студента, планировавшего убийство однокурсников

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ФСБ задержала в Подмосковье студента, планировавшего убийство однокурсников

Москва, 27 октября. Сотрудники ФСБ задержали в Зарайске студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников, сообщил осведомленный источник.

На него вышли в ходе оперативных мероприятий, при обыске у молодого человека нашли оружие. Как сообщает источник ТАСС, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Следствие полагает, что студент планировал во время пары напасть на однокурсников. Его арестовали на два месяца. 

По некоторой информации, у подозреваемого были постоянные конфликты с соседями по студенческому общежитию. Также он конфликтовал с одним из преподавателей.

Один из его друзей рассказал, что парень был нелюдим и мало с кем разговаривал. К его словам о предполагаемом нападении никто из однокурсников не отнесся серьезно.

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