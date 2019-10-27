Москва, 27 октября. Скульптуру бронзового лося установили в парке «Торфянка», сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Восточного округа Москвы.

Рабочие благоустроили территорию парка и озеленили. Уже высадили 80 деревьев, посадки продолжаются. А на главной аллее появились два киоска, в которых будут торговать напитками и свежей прессой.

После обновления парк стал современным местом для отдыха. Здесь также появилась дорожка для скандинавской ходьбы и скамейки.

Ранее сообщалось, что в столице до конца года планируется обновить до 1,2 тысячи крыш. Ремонт кровли идет в рамках капитального ремонта многоквартирных жилых домов.