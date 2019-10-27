Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Памятник Караченцову открыли на Троекуровском кладбище в Москве

3 758
0 Оставить комментарий

Памятник Караченцову открыли на Троекуровском кладбище в Москве

Москва, 27 октября. Памятник актеру Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище в Москве. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Десятки людей собрались у места, где похоронен знаменитый советский и российский актер. Они стали свидетелями открытия уникального памятника с изображением молодого Караченцова.

27 октября Караченцову исполнилось бы 75 лет. Актер стал известен благодаря фильмам «Человек с бульвара Капуцинов», «Старший сын», «Белые росы», «Приключения Электроника».

Все трюки в кино и сложные сцены в театре Караченцов выполнял сам. За великолепную актерскую игру ему присвоили звание Народного артиста РСФСР.

Караченцова не стало 26 октября 2018 года, он скончался после продолжительной болезни.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров