Памятник Караченцову открыли на Троекуровском кладбище в Москве

Москва, 27 октября. Памятник актеру Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище в Москве. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Десятки людей собрались у места, где похоронен знаменитый советский и российский актер. Они стали свидетелями открытия уникального памятника с изображением молодого Караченцова.

27 октября Караченцову исполнилось бы 75 лет. Актер стал известен благодаря фильмам «Человек с бульвара Капуцинов», «Старший сын», «Белые росы», «Приключения Электроника».

Все трюки в кино и сложные сцены в театре Караченцов выполнял сам. За великолепную актерскую игру ему присвоили звание Народного артиста РСФСР.

Караченцова не стало 26 октября 2018 года, он скончался после продолжительной болезни.