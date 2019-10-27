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Московских школьников пригласили на семинары по анимации

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Московских школьников пригласили на семинары по анимации

Москва, 27 октября. Школьников научат моделировать движение лунохода и создавать анимацию в рамках проекта «Субботы московского школьника», об этом говорится на сайте мэра Москвы. 

Мероприятия пройдут 2 ноября, желающие должны зарегистрироваться на мастер-классы. Занятия по анимации в среде Processing состоятся в университете имени Косыгина.

В Московском институте электронной техники расскажут о принципах работы современной техники, в том числе смартфонов и дронов. Во Всероссийском университете юстиции проведут игру «Что? Где? Когда?» с вопросами по истории и праву.

Ранее сообщалось, что 29 октября в Центра дерматовенерологии косметологии для москвичей проведут семинары о профилактике кожных болезней.

Людей старшего поколения в рамках «Московского долголетия» пригласили на тренировку по зумбе и гимнастике цигун.

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