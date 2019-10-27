Собянин поздравил работников транспортных предприятий

Москва, 27 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Собянин отметил, что этот праздник объединяет водителей, механиков, инженеров. Они обеспечивают бесперебойные перевозки пассажиров.

Столичные власти ежегодно реализуют программы по благоустройству, в том числе ремонтируют дороги, строят эстакады, развязки. Мэр Москвы пожелал работникам транспортного сектора крепкого здоровья и успехов в работе.

Ранее градоначальник поздравил медиков со столетием городской станции скорой помощи.