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Дерматовенерологи проведут бесплатные семинары в Москве

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Дерматовенерологи проведут бесплатные семинары в Москве

Москва, 27 октября. Жителей российской столицы пригласили на день открытых дверей в московский Центр дерматовенерологии и косметологии. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие приурочили к Всемирному дню борьбы с псориазом. Москвичи смогут получить консультации уролога, подолога, эндокринолога и других специалистов.

Эксперты расскажут об уходе за кожей и способах лечения псориаза. Они также проконсультируют москвичей по другим распространенным кожным заболеваниям.

Ранее сообщалось, что для людей старшего возраста в рамках программы «Московское долголетие» состоятся тренировки по зумбе и гимнастике цигун.

Ранее ученые выяснили, как снизить риск развития старческого слабоумия. Специалисты считают, что нужно отказаться от соленой еды.

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