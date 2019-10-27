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Строительство платформы на станции МЦД «Бескудниково» завершат до конца года

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Строительство платформы на станции МЦД «Бескудниково» завершат до конца года

Москва, 27 октября. На станции «Бескудниково», которая войдет в состав МЦД-1, построят новую островную пассажирскую платформу, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Планируется, что станцию «Бескудниково» благоустроят до конца 2019 года. Здесь заменят тактильную плитку на платформах, покрасят фасады и билетные кассы. 

На втором этапе проекта МЦД на станции построят платформу островного типа с навесом. В районе станции «Бескудниково» проживают более 160 тысяч москвичей. 

Столичные власти рассчитывают, что с запуском двух МЦД общественный транспорт станет доступнее для 3,7 млн человек. 

Ранее сообщалось, что запуск МЦД улучшит транспортную доступность 26 медицинских учреждений. До них можно будет добраться без пересадок.

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