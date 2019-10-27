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Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

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Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Москва, 27 октября. Более 40 рейсов отменили и задержали в воскресенье в столичных аэропортах, что подтверждается данными сервиса «Яндекс.Расписания»

В аэропорту «Внуково» задержаны 13 рейсов, один отменили. В «Домодедово» задержали 15 рейсов, десять отменили. В «Шереметьево» задержали два рейса, а в подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен нет. 

Информацию об изменениях в расписании объявляют по громкой связи, она также высвечивается на цифровом табло, пишет РИАМО. 

Ранее сообщалось, что с понедельника в столичном регионе сильно похолодает. Синоптики предупредили москвичей о заморозках.

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