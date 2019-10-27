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Более тысячи крыш отремонтируют в Москве в 2019 году

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Более тысячи крыш отремонтируют в Москве в 2019 году

Москва, 27 октября. Ремонт 1,2 тыс. плоских и скатных крыш сделают в столице до конца года, говорится в собщении на официальном сайте мэра Москвы.

Городская программа капитального ремонта многоквартирных домов рассчитана до 2044 года. Речь идет о ремонте фасадов, подъездов, подвалов, лифтов и других коммуникаций, пишет РИАМО.

Примерно половина всех крыш, которые ремонтируют в этом году, металлические скатного типа. По словам представителя Фонда капремонта Евгения Чуищева, в 2019 годув программу попали дома 1969-1976 годов постройки.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы построят образовательные, спортивные и медицинские учреждения по программе реновации. Уже начались публичные слушания по проектам.

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