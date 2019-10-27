Разработчики представят идеи развития «умного города» на Urban.Tech Moscow

Москва, 27 октября. Участники Urban.Tech Moscow 2019 предложат идеи новых цифровых сервисов, сообщили в пресс-службе департамента инновационного развития Москвы.

В воскресенье на станции метро «Деловой центр» состоится идеатон. На этом мероприятии команды разработчиков представят свои идеи для современной городской среды.

Идеатоны необходимы в качестве промежуточной стадии перед конкурсом «Лидеры цифровой трансформации». Премии присуждаются после хакатона — соревнования разработчиков.

В рамках идеатона участники должны показать инструменты создания приложения мониторинга движения городского транспорта. Этот конкурс также необходим для реализации проектов «Умного города».

Ранее сообщалось, что министерство строительства России начало отбор технологий для «Умного города». Специально созданная рабочая группа проанализирует порядка 100 проектов.