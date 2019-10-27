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Москвичей пригласили на тренировки по зумбе и гимнастике цигун

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Москвичей пригласили на тренировки по зумбе и гимнастике цигун

Москва, 27 октября. Уроки зумбы, гимнастики цигун начнутся на следующей неделе в рамках проекта «Московское долголетие», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

28 октября в районе Беговой отпразднуют Международный день бабушек и дедушек. В этот же день в Рязанском районе стартуют занятие по зумбе.

30 октября в Академическом районе покажут спектакли участников театральных студий. В последний день октября в Южнопортовом районе пройдет вокальный конкурс 50+, пишет РИАМО.

Напомним, что с 1 октября программу значительно расширили. Теперь люди старшего поколения смогут заниматься зимними видами спорта. 

Программу для пенсионеров поддержало руководство многих спортивных центров, а также столичные предприниматели.

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