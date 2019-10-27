Школьников и студентов пригласили на «Бизнес-уикенд» в Москве

Москва, 27 октября. Образовательный «Бизнес-уикенд» стартовал 27 октября, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Первое занятие посвящено основам предпринимательства. В течение двух месяцев участники бизнес-акселератора будут придумывать идеи для бизнеса, пишет РИАМО.

Встречи будут проходить каждое воскресенье в технопарке «Нагатино». Школьникам и студентам предложат выполнить различные задания, ориентированные на реальный бизнес.

В общей сложности на «Бизнес-уикендах» побывали почти 24 тысяч человек. Порядка 150 школьников и студентов получили поддержку властей Москвы на реализацию своих идей.

Ранее сообщалось, что московские психологи пригласили молодых мам на семинары. Они рассказали, как справляться с послеродовой депрессией, как находить время на себя и жить в гармонии с ребенком.