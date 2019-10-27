Ночные заморозки ожидаются в Москве на следующей неделе

Москва, 27 октября. Заморозки ожидаются в столичном регионе на следующей неделе, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Минусовая температура ожидается в ночь на 30-31 октября. На эти дни приходится пик похолодания. Дневная температура воздуха упадет до нулевой отметки.

Водителей предупредили о гололедице на дорогах. Как пишет РИА Новости, в Москве пройдут дожди с мокрым снегом. Погода вернется к климатической норме.

Ранее сообщалось, что в московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за штормового ветра. Предупреждение действует до 29 октября.