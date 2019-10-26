Запуск первых МЦД улучшит доступность медучреждений

Москва, 26 октября. Запуск первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД) улучшит транспортную доступность 26 медицинских учреждений, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Благодаря МЦД можно будет доехать до Московского центра восстановительной и спортивной медицины. Проезд к 93 школам, 38 музеям станет удобнее.

Проект был начат в 2018 году, первые два диаметра от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска введут в эксплуатацию в ноябре. Это позволит на 12% разгрузить столичную транспортную инфраструктуру, пишет РИАМО.

Столичные власти также считают, что при вводе Большой кольцевой линии разгрузятся центральные станции метрополитена.

Ранее сообщалось, что в субботу закрыли Каховскую линию метро на модернизацию. Она откроется вместе БКЛ.