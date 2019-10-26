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Сервис по продаже лишней еды из ресторанов запустили в Москве

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Сервис по продаже лишней еды из ресторанов запустили в Москве

Москва, 26 октября. Сервис по продаже лишней еды из ресторанов появился в Москве, ее будут продавать с 75-процентной скидкой.

Как пишет The Village, большинство точек общественного питания ежедневно выбрасывают около 15-20 процентов приготовленной еды. Сервис Eatme пришел на помощь москвичам и владельцам кафе, ресторанов.

Создатели сервиса заявляют, что каждый человек может внести свой вклад в борьбу с растратой пищевых ресурсов. Аналог Eatme ранее появился в Петербурге, в следующем году купить нереализованную еду смогут жители Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что ученые провели исследования о продолжительности жизни вегетарианцев и мясоедов. Оказалось, что люди из второй группы рискуют умереть раньше из-за малоподвижного образа жизни.

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