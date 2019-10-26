Автомобиль Бэтмена за 55 миллионов рублей продают в Москве

Москва, 26 октября. Копия знаменитого «Бэтмобиля» появилась в Москве, необычная машина стоит 55 миллионов рублей.

В Россию автомобиль привезли специалисты бюро FastBoomPro. Видео с новинкой появилось в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

Пробег уникального автомобиля 2018 года выпуска составляет всего 120 км. Автор объявления на сайте Авто.ру отмечает, что у транспортного средства был только один владелец.

Как пишет газета «Известия», первый «Бэтмобиль» появился в 1966 году. За пять десятилетий «железный конь» Бэтмена сильно изменился.

Он превратился в непробиваемый автомобиль-танк, оснащенный инновационным оружием. Автомобиль способен развивать максимальную скорость за считанные секунды.

В версии «Бэтмобиля», которая продается в Интернете, оружие не предустановлено. Эта копия для мирных коллекционеров.