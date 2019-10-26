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Почти 8 тысяч новых мотоциклистов появилось на дорогах Москвы

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Почти 8 тысяч новых мотоциклистов появилось на дорогах Москвы

Москва, 26 октября. Около 8 тысяч новых мотоциклистов выехали на столичные дороги в 2019 году, сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

В прошлом году в Москве выдали на 13% больше водительских удостоверений на мотоциклы. В ЦОДД отметили ежегодный рост числа мотоциклистов.

Столичные власти поддерживают интерес москвичей к мотокультуре. В Москве проводят парады и фестивали для байкеров, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что штат ЦОДД укомплектуют мотоциклами. Благодаря новым транспортным средствам специалисты ЦОДД смогут оперативно приезжать в районы города с затрудненным движением.

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