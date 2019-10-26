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Москвичей пригласили на Хэллоуин в центры соцобслуживания

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Москвичей пригласили на Хэллоуин в центры соцобслуживания

Москва, 26 октября. Хэллоуин отметят в центрах соцобслуживания, для всех желающих пройдут концерты и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дискотека в День всех святых (так в западной культуре называют Хэллоуин) пройдет 30 октября в ТЦСО «Восточное Измайлово». Для москвичей состоится масштабный бал-маскарад.

В этот же день интересную программу подготовили для жителей района Кузьминки. Здесь состоится «Виниловый четверг» — музыкальный вечер, на котором прозвучат мелодии старинных грампластинок.

В районах Марьино и в Капонте для горожан проведут мастер-классы по росписи деревянных предметов, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что Московский планетарий пригласил жителей столицы на Хэллоуин. Специальную программу подготовили ко Дню темной материи и покажут метеориты, упавшие на Землю.

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