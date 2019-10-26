Детские сады и школы пострят на юго-западе Москвы по программе реновации

Москва, 26 октября. Детские сады, школы, спортивные учреждения и поликлиники в рамках реновации построят в четырех районах Юго-Западного административного округа Москвы.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что в ЮЗАО проходят публичные слушания. Планировка территории включает не только строительство жилых домов, но и объектов социальной инфраструктуры.

Столичные власти планируют создавать целые кварталы, в которых есть все необходимое для комфортной жизни. Это и зоны отдыха, и размещение образовательных учреждений для детей.

То есть программа поможет обновить не только жилой фонд, но и инфраструктуру района, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в Бабушкинском районе были сданы в эксплуатацию дома по реновации. Новые здания начали строить в Нагорном районе столицы.

Власти предоставили возможность участникам программы реновации улучшить жилищные условия, докупив с 10-процентной скидкой жилплощадь.