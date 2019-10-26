Синоптики предупредили москвичей о морозе на следующей неделе

Москва, 26 октября. Снег и минусовая температура ожидается в столичном регионе 30 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В конце октября в Москву придет похолодание. В среду столбики термометров ночью опустятся до 4 градусов мороза, днем потеплеет до 3 градусов тепла.

Ночные заморозки начнутся в московском регионе уже во вторник. Температура воздуха с начала рабочей недели упадет на 8 градусов по сравнению с температурой на выходных.

Снег толщиной в 1 см может укрыть Москву, но больших снегопадов не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Москве спасатели объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за усилившегося ветра. Предупреждение действует до 29 октября.