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Власти Москвы рассказали, когда завершатся работы на станции «Нижегородская»

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Власти Москвы рассказали, когда завершатся работы на станции «Нижегородская»

Москва, 26 октября. На станции метро «Нижегородская» завершаются строительные работы, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Окончание всех работ запланировано на 15 декабря. Первые пассажиры уже смогут воспользоваться новой станцией в конце декабря.

По словам Хуснуллина, строительство идет по графику. На «Нижегородской» станции объем подземных площадей равняется 100 тыс. квадратных метров.

Там построят подземный переход на станции МЦК и МЦД, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что Каховскую линию метро закрыли в Москве. Она откроется как часть Большой кольцевой линии.

На востоке Москвы приостановили движение трамваев из-за ремонта путей. 

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