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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Москва, 26 октября. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение в Московской области действует до полуночи 28 декабря, а в Москве до полуночи 29 октября. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Тверской, Ивановской, Костромской и других областях, пишет РИАМО.

По данным синоптиков, скорость ветра достигнет 18 метров в секунду. Ранее сообщалось, что в субботу воздух прогреется в московском регионе до 13 градусов тепла. 

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