Более 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Москва, 26 октября. В столичных аэропортах в субботу задержали и отменили более 50 рейсов, что подтверждается данными сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержаны 15 рейсов, в «Домодедово» задержали 18 рейсов и пять отменили. В «Шереметьево» задержались 13 рейсов, в аэропорту «Жуковский» отменен один рейс.

Информация об изменениях в расписании выводится на электронные табло в аэропорту, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве температура воздуха в субботу достигла 13 градусов тепла. В Московской области воздух прогрелся до 11-13 градусов тепла. На следующей неделе прогнозируется очередное похолодание.