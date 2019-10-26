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Самолет с Бутиной на борту приземлился в Москве

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Самолет с Бутиной на борту приземлился в Москве

Москва, 26 октября. Самолет с освобожденной из тюрьмы в США Марией Бутиной на борту приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево».

Мария Бутина вернулась в Москву из Майами самолетом авиакомпании «Аэрофлот». По данным сайта Flight Radar, самолет произемлился раньше, чем ожидалось.

В аэропорту ее встретили отец Валерий и около пятидесяти журналистов, пишет ТАСС.

Напомним, Марию Бутину задержали в США летом прошлого года. Американцы обвинили Бутину в том, что она работала в Штатах как иностранный агент. По этой статье ей грозило 15 лет тюрьмы.

Суд приговорил россиянку к 1,5 годам заключения, половину срока на момент вынесения приговора Бутина уже провела в тюрьме. Ее должны были депортировать в Россию 5 ноября, но власти США сократили срок отбывания наказания.

Глава МИД России Сергей Лавров позитивно воспринял новость об освобождении Бутиной. Он отметил, что правосудие США после множественных проволочек приняло правильное решение.

 

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