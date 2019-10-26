Вестибюль станции «Пионерская» метро Москвы закрыли до 27 октября

Москва, 26 октября. Восточный вестибюль станции «Пионерская» Филевской линии закрылся до 27 октября, сообщили в метрополитене Москвы.

Рабочие приступили к отладке оборудования в зоне для пассажиров. Вестибюль должны открыть в воскресенье утром.

На время закрытия пассажиры могут воспользоваться западным вестибюлем станции. Москвичам и гостям столицы помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 26 октября закрылась Каховская линия метро для реконструкции. Она откроется уже в составе Большой кольцевой линии.

В субботу изменилось движение некоторых трамваев на востоке города в связи с ремонтом путей.