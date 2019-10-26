Выставка «Мотозима 2019» открылась в Москве

Москва, 26 октября. Международная выставка «Мотозима-2019» пройдет на выходных в «Экспоцентре» на Красной Пресне, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Для москвичей подготовили шоу-программу с участием профессиональных байкеров и каскадеров, площадку с комплектующими для российских и импортных мотоциклов, пишет РИАМО.

На выставке будет представлен стенд департамента транспорта Москвы. Горожане смогут пройти квест «Город для мотоциклистов», а победитель квеста получит мотоцикл BMW GS.

На экспозиции также состоятся встречи с известными спортсменами, блогерами, путешественниками.

В августе в Крыму состоялось масштабное байк-шоу, главным участником которого стал президент России Владимир Путин. Российский лидер приехал в Севастополь на мотоцикле марки «Урал».