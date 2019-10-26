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Теплую погоду пообещали москвичам 26 октября

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Теплую погоду пообещали москвичам 26 октября

Москва, 26 октября. Столичный регион находится в субботу в теплом секторе циклона, ожидается 13 градусов тепла, сообщают «Метеоновости».

Ветер подует с юго-западной стороны. Максимальная температура воздух составит 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление прогнозируется пониженное, до 747 мм ртутного столба.

Такая погода благоприятна для большинства москвичей. Врачи рекомендуют горожанам побольше времени проводить на свежем воздухе. Похолодание придет в Москву уже на следущей неделе, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что автомобилисты в России начали массово «переобувать» свои машины, готовясь к зиме.

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