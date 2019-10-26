Движение трамваев приостановили на востоке Москвы

Москва, 26 октября. Движение трамваев между улицей 16-я Парковая и станцией метро «Семеновская» приостановят 26–27 октября из-за ремонта путей.

Ремонтные работы также будут осуществляться в период с 2 по 4 ноября. В ГУП «Мосгортранс» отметили, что по маршруту трамваев будет запущен автобус №034.

От станции МЦК «Угрешская» до «Семеновской» поедет трамвай №12. Как сообщает «Вечерняя Москва», с 2 по 4 ноября изменятся маршруты трамваев № 23, 27, 30.

Ранее сообщалось, что в Москве закрыли Каховскую линию метро. После модернизации и ремонта она откроется в составе Большой кольцевой линии (БКЛ).

Столичные власти продолжают работу по развитию и обновлению транспортной инфраструктуры. В этом году в общей сложности метростроители проложили 37 км тоннелей.