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Автомобилисты в Москве массово меняют резину перед заморозками

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Автомобилисты в Москве массово меняют резину перед заморозками

Москва, 26 октября. В Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) напомнили водителям о необходимости сменить резину на зимнюю.

Перед наступлением настоящих холодов в Москве в шиномонтажных центрах зафиксировали наплыв клиентов. По прогнозам синоптиков, в последние дни октября на дорогах возможна гололедица.

Автомобилисты «переобувают» свои машины и готовятся к зиме. Резкое похолодание придет в столичный регион в начале новой недели.

К среде ночная температура воздуха составит 5 градусов мороза. Метеорологи ожидают снег, пишет РИАМО.

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