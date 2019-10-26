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Каховскую линию метро Москвы закрыли 26 октября

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Каховскую линию метро Москвы закрыли 26 октября

Москва, 26 октября. Каховская линия метро Москвы закрылась 26 октября, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» возобновят работу в составе Большой кольцевой линии (БКЛ). Закрытие ветки необходимо для технического переоснащения.

Включение Каховской линии в БКЛ позволит увеличить число поездов и уменьшить интервалы движения, пишет издание «Вечерняя Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что открытие БКЛ поможет на 15% разгрузить центральные станции столичного метрополитена. Это также благоприятно отразится на транспортной доступности некоторых районов города.

Ожидается, что станцию «Проспект Вернадского» сдадут в эксплуатацию раньше срока.

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