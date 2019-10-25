Карантин по бешенству ввели в московском районе Царицыно

Москва, 25 октября. Карантин по бешенству животных объявили в московском районе до 25 декабря этого года. Распоряжение об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу на официальном сайте градоначальника, во время карантина в Царицыно нельзя будет проводить выставки собак и кошек. Под запрет попала и торговля животными, а также их вывоз за пределы района.

Ранее издание РИАМО сообщало о страшном инциденте у станции "Зябликово" на юге Москвы, где стая бездомных собак напала на мужчину. По словам очевидцев, прохожего атаковали четыре пса. На место оперативно вызвали полицию и скорую помощь.

Неделей ранее трагедия произошла в Перми, где собаки растерзали пенсионерку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека. В региональном управлении СУ СК РФ отметили, что за численностью бродячих животных в городе ответственно одной из подразделений мэрии Перми, сообщает телеканал 360.