В Москве проведут 30 бесплатных экскурсий в честь Дня народного единства

Москва, 25 октября. Власти Москвы организуют 30 бесплатных экскурсий в рамках фестиваля «День народного единства», приуроченного к одноименному празднику. Получше ознакомиться с московскими достопримечательностями можно будет с 28 октября по 4 ноября.

Москвичам и гостям столицы предлагается погулять по центральным улицам, посетить усадьбу Останкино, побывать в саду Эрмитаж и Лефортовском парке.

«Пока погода позволяет, экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве» приглашают познакомиться с Москвой Гиляровского, Цветаевой, Ахматовой, Есенина, Станиславского, Шаляпина и послушать множество увлекательных историй о нашем городе и его знаменитых жителях», — сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Все экскурсии будут проводиться за 2-2,5 часа. Чтобы записаться, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Гуляем по Москве». Как сообщает портал РИАМО, 31 октября состоится экскурсия «Необычная Москва Дяди Гиляя» и «Кисельные берега центра Москвы», а 2 ноября — «Московское кружево барокко».