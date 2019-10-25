Мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве будут работать до 1 ноября

Москва, 25 октября. Москвичам напоминают о мобильных пунктах вакцинации от гриппа, которые будут работать до 1 ноября. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

В общей сложности, в российской столице насчитывается 37 таких пунктов, 31 из которых находится у станций метрополитена, а три — рядом с МЦК, два во флагманских центрах «Мои документы» и один — у железнодорожной платформы «Крюково». Как рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, четвертый год подряд столичные жители могут сделать прививку от гриппа в мобильном пункте во время прогулки, по пути на учебу или работу.

«Процедура ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике», — заметил он.

По словам Хрипуна, в 2019 году порядка 200 тысяч человек уже сделали прививку. Вакцина бесплатна.

РИАМО напоминает, что мобильные пункты работают по будням с 08.00 до 20.00 по московскому времени, в субботу с 09.00 до 18.00, в в воскресенье с 09.00 до 16.00.