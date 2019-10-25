Тела двух братьев-близнецов обнаружили в подмосковном лесу

Москва, 25 октября. Тела двух взрослых братьев-близнецов обнаружили в лесном массиве в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Тела мужчин 1982 года рождения были найдены 24 октября на территории поселка Ровки, расположенного в Чеховском городском округе. По предварительным данным, смерть братьев наступила приблизительно за сутки до этого. Видимых следов, указывающих на криминальный характер смерти близнецов, на телах мужчин пока не обнаружено, сообщает РИАМО.

На данный момент проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее в одной из квартир в подмосковных Химках нашли тела двух стюардов. Следов насильственной смерти при первоначальном осмотре на трупах обнаружено не было.