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Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе

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Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе

Москва, 24 октября. Жителей и гостей российской столицы предупредили о мокром снеге в начале следующей недели.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, во вторник прогнозируется мокрый снег, столбик термометра остановится на отметке в 5-6 градусов тепла. Ночью температура понизится до нулевой отметки.

«И уже мы фиксируем в своем прогнозе небольшие осадки. Вероятен не только дождь, может быть и мокрый снежок», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в понедельник ожидается достаточно прохладная погода — в дневное и ночное время суток ожидается одинаковая температура — от 7 до 12 градусов. Также синоптики предупреждают об облачной погоде и небольшом дожде. Как рассказал Вильфанд, изменения погодных условий связаны с тем, что российская столица и соседние области окажутся в тыловой части протяженного и мощного циклона, поэтому «воздушные массы начнут поступать в центр Европейской России».

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