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Фура вспыхнула на Симферопольском шоссе в Москве

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Фура вспыхнула на Симферопольском шоссе в Москве

Москва, 24 октября. Многотонный грузовик наехал на препятствие во время движения на Симферопольском шоссе. В результате инцидента фура загорелась.

ДТП произошло на пересечении улицы Маршала Савицкого и Симферопольского шоссе. В настоящее время съезд с трассы заблокирован. Об этом в социальной сети Twitter сообщили специалисты Центра организации дорожного движения Москвы.

«Пожар потушен, но автомобиль все еще находится на дороге, блокируя съезд с шоссе. Движение организовано по одной полосе в обоих направлениях поочередно. Но лучше пока объезжать», — пишет ЦОДД.

Специалисты дорожного движения советуют автомобилистам внимательнее относиться к выбору маршрута и использовать объездные пути для проезда в Щербинку.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия.

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