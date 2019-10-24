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Женщина погибла под поездом на станции столичного метро «Отрадное»

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Женщина погибла под поездом на станции столичного метро «Отрадное»

Москва, 24 октября. Женщина упала на пути и получила смертельные травмы под составом на станции метро «Отрадное» в Москве. Федеральное агентство новостей публикует видео с места трагедии.

Инцидент произошел на станции «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена в четверг в 10.35. Движение поездов от «Савеловской» до «Алтуфьево» было временно приостановлено.

Спасатели извлекли тело погибшей из-под состава. К 11.15 движение было восстановлено в штатном режиме.

Ранее пассажир упал на рельсы перед пребывающим поездом на станции метро Тверская в столице. Машинисту, увидевшему оказавшегося на путях пассажира, удалось резко остановить состав, мужчина остался жив.

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