Появилось видео с места смертельной аварии с пешеходом в Подмосковье

Москва, 24 октября. Женщина погибла в аварии в деревне Тимино Московской области в четверг утром. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

По данным ФАН, авария произошла около 09.00 по московскому времени. Женщина вышла из автобуса и стала перебегать дорогу.

Автомобиль Renault Dokker, который двигался с большой скоростью, не успел притормозить перед пешеходный переходом и влетел в перебегающую женщину. Пешеход скончалась до прибытия скорой.

Накануне серьезное ДТП произошло на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала в Петербурге. Иномарка после ДТП врезалась в толпу людей.