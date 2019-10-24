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Появилось видео с места смертельной аварии с пешеходом в Подмосковье

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Появилось видео с места смертельной аварии с пешеходом в Подмосковье

Москва, 24 октября. Женщина погибла в аварии в деревне Тимино Московской области в четверг утром. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

По данным ФАН, авария произошла около 09.00 по московскому времени. Женщина вышла из автобуса и стала перебегать дорогу.

Автомобиль Renault Dokker, который двигался с большой скоростью, не успел притормозить перед пешеходный переходом и влетел в перебегающую женщину. Пешеход скончалась до прибытия скорой.

Накануне серьезное ДТП произошло на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала в Петербурге. Иномарка после ДТП врезалась в толпу людей.

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