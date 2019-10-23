Бывшего хоккеиста «Спартака» обокрали в Москве

Москва, 23 октября. Бывший хоккеист клуба «Спартак» заявил в полицию, что его обокрали в Ледовом дворце «Апиа Арена».

Инцидент произошел 3 октября на улице Яблочкова. Спортсмен рассказал правоохранителям, что оставил вещи в тренерской комнате. После смены он обнаружил, что у него украли четыре тысячи рублей, пишет KP.Ru.

Полиция задержала безработного по подозрению в краже. Возбуждено уголовное дело, мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестные подожгли иномарку хоккеиста СКА и «Северстали».

Еще один инцидент с хоккеистом произошел в Москве. Сотрудники ГИБДД задержали нападающего «Спартака», который ездил на автомобиле с поддельными водительскими правами.