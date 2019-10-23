Неизвестные обстреляли машину рэпера лейбла Black star в Москве

Москва, 23 октября. Автомобиль рэпера Александра Павлова, известного под творческим псевдонимом Pabl.A, обстреляли в Москве.

Инцидент произошел на улице Ивана Франко сразу после того, как музыкант вместе со своей девушкой отъехал от дома. Пули пробили лобовое стекло со стороны водители, но рэпер не пострадал.

Павлов признался, что не сразу понял, кто стрелял. Он не успел рассмотреть лица нападавших, пишут «Аргументы и Факты».

Это не первое происшествие в жизни Павлова. Пять лет назад музыкант попал в ДТП, при котором лишился ног. Сейчас он передвигается с помощью протезов, отмечают «Дни.Ру».

Рэпер получил известность благодаря конкурсу «Песни» на ТНТ, затем он стал членом команды Тимати и его лейбла Black Star.

Ранее сообщалось о конфликте рэпера Левана Горозии, который известен под псевдоником LOne, и Тимати. Музыкант хотел отсудить у известного лейбла права на песни.

В марте стало известно о переговорах представителей музыканта Егора Крида о продолжении контракта с лейблом Тимати. По слова гендиректора компании Павла Курьянова, права на псевдоним «Егор Крид» принадлежат Black star.

Кроме работы в мире музыки Тимати реализует еще ряд проектов. Он открыл несколько ресторанов быстрого питания Black star burger, а также запустил линию одежды Black star wear.